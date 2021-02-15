РИАМО - 15 фев. Уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев» возбудили против коммерческой организации в Можайском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

С апреля 2020 по февраль 2021 года коммерческая организация не выплачивала зарплаты 12 сотрудникам за работы благоустройству и ремонту дорог на территории Московской области.

«В результате перед работниками образовалась задолженность на сумму более 1 миллион 138 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Сейчас следствие занимается сбором документов и допросами. Потом будут приняты меры для обеспечения выплаты задолженности. Расследование уголовного дела продолжается.