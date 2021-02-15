РИАМО - 15 фев. То, что Подмосковье вошло в топ-3 регионов с самым высоким качеством жизни, - результат работы команды губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, правительства, органов исполнительной и законодательной власти, а также всех неравнодушных жителей, сообщил РИАМО заместитель председателя комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Мособлдумы Владимир Жук.

Подмосковье ранее вошло в тройку регионов-лидеров по качеству жизни. Также в топ-3 числятся Москва и Санкт-Петербург.

Поддержка бизнеса

«Подмосковье давно занимает лидерские позиции, мы продолжим этот курс. Необходимо и дальше создавать благоприятные условия для прихода инвесторов, оказывать поддержку бизнесу (сейчас в регионе несколько мер поддержки), а главное – повышать качество жизни людей. Оно состоит из простых вещей – детские площадки, ровные дороги, транспортная доступность, возможность купить жилье, работать рядом с домом и другое. Наша общая задача – работать так, чтобы каждый чувствовал заботу, поддержку и защиту», - сказал Жук.

Он отметил, что в Подмосковье постоянно создают условия для прихода инвесторов. Также поддерживается бизнес, развивается инфраструктура, ремонтируются дороги, дворы, создаются рабочие места рядом с домами жителей, разрабатываются различные программы, помогающие в покупке жилья.

«Для примера можно взять социальную ипотеку, ставки кредита по которой закрывает область. А жилье могут купить учителя, врачи, ученые», - заключил Жук.

Развитие образования

Заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Марина Шевченко рассказала РИАМО, что Подмосковье может по праву считаться своеобразной «образовательной долиной» страны.

«Одним из приоритетных направлений работы в сфере образования региона является всесторонняя поддержка и развитие одаренных детей. Создаются образовательные центры, в муниципалитетах проводится обширная работа по выявлению талантливых детей, а также их дальнейшему сопровождению с целью максимального участия ребят в международных и всероссийских олимпиадах», - отметила Шевченко.

Она добавила, что правительство Подмосковья сделало поощрение успешных школьников и их педагогов одним из своих приоритетов. Например, итоги учебного года показали, что, несмотря на пандемию и возникшие в связи с ней сложности, образование Московской области продолжает находиться на высоком уровне.

Улучшение экологии

Председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова подчеркнула, что шкала оценки регионов состоит из 70 показателей и один из них – экологические и климатические условия.

«Что касается экологии, то наш секрет заключается в работе сразу по нескольким направлениям, то есть в комплексном подходе: это и ликвидация объектов накопленного вреда, и мониторинг атмосферного воздуха, и реабилитация и расчистка рек, и повышение общей экологической грамотности населения, то есть экопросвещение», - рассказала Полякова.

Одним из документов, определяющих направления и задачи работы в области экологии, является федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология».

По ее словам, в 2020 году Московская область перевыполнила целевые показатели по нацпроекту «Экология». Показатель по объему мусора, направленного на обработку, превышен в два раза, а по объему отходов, направленных на утилизацию, перевыполнен на 30%.

Также Подмосковье является лидером по реализации реформы по обращению с ТКО и единственным регионом, который полностью перешел на раздельный сбор и переработку отходов.

«Закрытие в Подмосковье всех полигонов и рекультивация 10 из них способствовали повышению качества жизни тысяч людей. И работа будет продолжена, мы не собираемся останавливаться. На семи объектах полным ходом идет рекультивация», - рассказала Полякова.

Более того, в этом году запланирована разработка проектно-сметной документации на рекультивацию полигонов «Лесная» в Серпухове и «Ядрово» в Волоколамске.

Также проводятся работы по реабилитации водных объектов, и проводится мониторинг атмосферного воздуха. На данный момент стартовала расчистка русла Клязьмы. Кроме того, в ближайшее время будет заключен контракт на расчистку реки Воймеги. А за воздухом в Московской области ведется наблюдение более чем с 80 стационарных постов наблюдения, а также из передвижных лабораторий.

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