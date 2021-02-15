РИАМО - 15 фев. Уборка дворов в Московской области начинается после выпадения двух миллиметров снега, при уборке после снегопада соблюдаются определенные правила, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного административно-технического надзора в регионе.

«Во внутридворовых проездах осуществляется механизированное сгребание снега с покрытия проездов через 3 часа после выпадения последующих 4 сантиметров снега, обработка проездов противогололедными материалами – через 4 часа после выпадения последующих 4 сантиметров снега и механизированная зачистка уплотненного снега и снежных накатов на проездах – через 5 часов после выпадения последующих 4 сантиметров снега», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что при нарушении правил, инспекторы могут привлечь управляющие компании к административной ответственности. В 2020 году обнаружили и устранили около 16 тысяч таких нарушений.

Правила уборки снега в Московской области регулируются по распоряжению министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области «Об утверждении регламента содержания объектов благоустройства Московской области и технологических карт содержания объектов благоустройства Московской области».