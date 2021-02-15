РИАМО - 15 фев. В Подмосковье создали хорошие условия для ведения диалога между жителями и властями, это во многом залог успеха для развития региона, сообщила почетный председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Галина Маланичева.

Московская область ранее вошла в тройку регионов РФ с самым высоким качеством жизни.

«Я не удивлена тому, что в течение этих лет Московская область занимает такое место, удерживает лидерские позиции наряду с другим развитыми регионами. Могу судить со стороны Общественной палаты Московской области и смотрю, какая ситуация в области складывается. Я вижу, что в области созданы хорошие условия, для того чтобы диалог с жителями области был постоянный», — сказала Маланичева.

Она добавила, что и практические предложения от жителей, и если они обращают внимание на какие-то недостатки – это в центре внимания губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Я сама была на подобных встречах губернатора, порой целыми городами, где без ограничений люди могут высказывать пожелания. Мне кажется, это во многом залог успеха для области, когда обе стороны слышат друг друга», — отметила Маланичева.

Она подчеркнула, что в регионе проводится большое количество премий и конкурсов. Вся деятельность правительства региона направлена на то, чтобы слышать, что хотят люди в Подмосковье. Маланичева напомнила, что Воробьев, когда занял пост губернатора, провозгласил идеологию лидерства.

Маланичева добавила, что была острая проблема со свалками, но она не замалчивалась, а решалась.

«Это гигантский труд. Силы были собраны, все обсуждалось, решали, как из этого выходить. Не всегда можно удовлетворить все пожелания, но власть слышит людей», — отметила почетный председатель ВООПИиК.

Она добавила, что власти региона разумно подходят и к вопросу пандемии, чтобы с наименьшими затратами выйти из этой ситуации. Маланичева выразила надежду, что в скором времени Подмосковье выйдет на свои прежние мощности.