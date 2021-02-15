РИАМО - 15 фев. В Подмосковье создали хорошие условия для ведения диалога между жителями и властями, это во многом залог успеха для развития региона, сообщила почетный председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Галина Маланичева.
Московская область ранее вошла в тройку регионов РФ с самым высоким качеством жизни.
Она добавила, что и практические предложения от жителей, и если они обращают внимание на какие-то недостатки – это в центре внимания губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«Я сама была на подобных встречах губернатора, порой целыми городами, где без ограничений люди могут высказывать пожелания. Мне кажется, это во многом залог успеха для области, когда обе стороны слышат друг друга», — отметила Маланичева.
Она подчеркнула, что в регионе проводится большое количество премий и конкурсов. Вся деятельность правительства региона направлена на то, чтобы слышать, что хотят люди в Подмосковье. Маланичева напомнила, что Воробьев, когда занял пост губернатора, провозгласил идеологию лидерства.
Маланичева добавила, что была острая проблема со свалками, но она не замалчивалась, а решалась.
Она добавила, что власти региона разумно подходят и к вопросу пандемии, чтобы с наименьшими затратами выйти из этой ситуации. Маланичева выразила надежду, что в скором времени Подмосковье выйдет на свои прежние мощности.
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