РИАМО - 15 фев. Пожар в жилом пятиэтажном доме на 6-й Кожуховской улице ликвидировали, сведений о пострадавших не поступало, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Инцидент произошел по адресу: 6-я Кожуховская улица, дом 28. Горели личные вещи и мебель на площади около 15 квадратных метров. В 21:16 пожар был локализован.

«В 21:28 пожар ликвидирован», - говорится в сообщении.

Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений здание покинули около 50 человек. С вышележащих этажей пожарные спасли одного человека.