РИАМО - 15 фев. Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что лично контролирует уборку снега на улицах столицы.

Ранее на Московский регион уже обрушился сильный снегопад. Выпало большое количество осадков, а высота сугробов достигла рекордного значения. На данный момент от снега очищено уже 68% улиц столицы.

«После 18:00, одевшись потеплее, гуляя по улицам, переулкам, встречаясь с работающими на объектах, я своими глазами вижу, что делается, и сам обеспечиваю контроль», - сказал Бирюков в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, городские службы готовы к предстоящему снегопаду. Однако сначала необходимо вывести снег, который уже выпал. На уборку снега, согласно регламенту, у властей региона есть четверо суток.

«Безусловно, в этот отрезок времени мы справимся с поставленной задачей», - отметил Бирюков.

Заммэра также добавил, что в ночное время в городе снег убирают около 80 тысяч человек и порядка 15 тысяч единиц техники.