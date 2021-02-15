РИАМО - 15 фев. Более 35 тысяч нарушений чистоты и порядка устранили по предписаниям Госадмтехнадзора Подмосковья в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного административно-технического надзора в регионе.

По словам начальника Госадмтехнадзора Московской области Олега Баженова, в 2020 году инспекторы проверили более 178 тысяч объектов внешнего благоустройства. В итоге в порядок привели более 35 тысяч объектов.

«Проведено 1315 рейдов у станций Московского центрального диаметра, в результате которых устранено 708 нарушений. Проверки детских площадок и физкультурно-оздоровительных объектов помогли устранить за год более 4,3 тысячи нарушений. В течение года благодаря инспекторам устранено более 16 тысяч нарушений сезонной уборки территорий», - сказал Баженов.

Около 342 тысяч заявлений обработали через систему ЦУР в 2020 году.

В 2020 году инспекторы выявили и ликвидировали 1067 незаконных свалок, проверили и оцифровали более 49 тысяч контейнерных площадок. 938 несанкционированных сбросов мусора предотвратили во время рейдов «Засада».

С целью профилактики распространения коронавируса инспекторы провели более 2,8 тысячи рейдов и пресекли более 7 тысяч нарушений по соблюдению масочного режима и 2,7 тысячи случаев несоблюдения социальной дистанции.