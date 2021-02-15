РИАМО - 15 фев. На данный момент в столице очистили от снега 68% улиц, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, к вечеру понедельника в городе вывезли порядка 12 миллионов кубометров снега.

«Половина дворовых территорий приведена в порядок. <...> Особое внимание уделено очистке крыш. Крыш жилого фонда (очистили от снега - ред.) более 55%», - рассказал Бирюков в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, он отметил, что в первую очередь от снега очистили крыши объектов социальной сферы, а также двускатные крыши домов, чтобы не допустить скатывания снега.

Сильный снегопад обрушился ранее на столичный регион. Выпало большое количество осадков, а высота сугробов достигла рекордного значения. Непогода повлияла на движение транспорта.

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