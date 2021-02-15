РИАМО - 15 фев. Пожарные смогли локализовать возгорание в жилом доме 28 на 6-й Кожуховской улице, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную службу ЦУКС Главного управления МЧС России по столице в 20:30.

«В 21:16 пожар локализован. Открытое горение сбито», - говорится в сообщении.

В пятиэтажном жилом здании загорелись личные вещи и мебель на площади около 15 квадратных метров.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание покинули около 50 человек. С вышележащих этажей спасен один человек.

Информации о пострадавших нет.