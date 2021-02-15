РИАМО - 15 фев. Подмосковье стало одним из лидеров рейтинга регионов по качеству жизни, так как регион активно развивается, и поэтому сюда приезжает большое количество людей из других субъектов страны, сообщил актер, член Общественной палаты Подмосковья Алексей Огурцов.

Московская область наряду с Москвой и Санкт-Петербургом вошла в тройку российских регионов с самым высоким качеством жизни населения. Подмосковье заняло третье место.

«Я с этим абсолютно согласен. Московская область обеспечивает и продовольствием, и людскими ресурсами столицу нашей родины. Я бы сказал как член Общественной палаты, как заслуженный артист России, что Московская область — №1. <…> Я безумно рад что мы вошли в тройку лидеров. Это не слова, это на самом деле происходит так», — сказал Огурцов.

Он добавил, что в область активно приезжают люди. В Подмосковье открываются фабрики, заводы, теплицы, развивается сельское хозяйство – все это привлекает людей.

«Иностранные государства и люди вкладывают именно в Московскую область, в развитие разных производств. Это говорит о том, что нам верят, что мы люди слова, что мы приносим радость людям», — подчеркнул Огурцов.

Он отметил, что его сын, актер, член Общественной палаты Московской области Игорь Огурцов, поступил в РАНХиГС при президенте РФ именно в Московской области, в Красногорске. В Подмосковье есть огромное количество филиалов вузов – МГИМО в Одинцовском округе, в Наро-Фоминском округе – филиалы медицинских институтов. У области большие ресурсы в сфере образования.

«Для нас это хорошо, что из других регионов приезжают к нам учиться. Я понимаю, что образование везде хорошее, но, когда в область приезжают из регионов, - это первый показатель, что нам доверяют», — заключил Огурцов.