РИАМО - 15 фев. Пожар произошел в жилом пятиэтажном доме на 6-й Кожуховской улице на юго-востоке Москвы, одного человека спасли с третьего этажа, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС столичного главка МЧС России в 20:30. Инцидент произошел по адресу: 6-я Кожуховская улица, дом 28.

«Люди покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, возгорание произошло в подвале. Площадь пожара уточняется.

Сведений о пострадавших не поступало.