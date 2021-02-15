РИАМО - 15 фев. Городские службы очистили от снега практически все крыши объектов здравоохранения, образования и других объектов социальной сферы, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

За 2 дня в Москве выпало 35 сантиметров снега, местами его выпало еще больше.

«Примерно только тысяча объектов <...> — крыши системы образования. Их надо очистить. И сегодня их практически почистили. Почистили практически все крыши на объектах здравоохранения, социальной сферы, спортивных сооружений», - сказал Бирюков в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что в первую очередь сотрудники комплекса ЖКХ очистили от снега наиболее уязвимые в подобной ситуации 263 объекта, где на крышах накопилось более 50 сантиметров снега.