РИАМО - 15 фев. Завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с футбольным манежем на территории стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова на юге Москвы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Новый ФОК построили по адресу: Восточная улица, владение 4А, в районе Даниловский. Его строительство вели в рамках первого этапа реконструкции спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова.

«В трехэтажном здании общей площадью 7,2 тысячи квадратных метров разместится футбольный манеж для тренировок, также здесь оборудуют тренажерный зал, залы для борьбы и бокса с местами для зрителей, помещения администрации», - сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Председатель Мосгостройнадзора Олег Антосенко отметил, что за время строительства на объекте провели 22 проверки. Здание получило заключение о соответствии и скоро получит разрешение на ввод в эксплуатацию. После этого оператор займется внутренней отделкой и установкой оборудования.

Бочкарев добавил, что в дальнейшем планируется обновить и сам футбольный стадион. Его вместимость вырастет до 15 тысяч человек. Он будет соответствовать требованиям РФС и UEFA. Вся реконструкция спортивного комплекса ведется за счет инвестора.