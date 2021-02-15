РИАМО - 15 фев. Городские службы ЖКХ готовы к предстоящим низким температурам, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Наша система готова к тому, чтобы <...> подавать тепло в жилые дома, объекты социальной сферы, всем потребителям», - рассказал Бирюков в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Бирюкова, предыдущий период низких температур городские службы прошли без отключений подачи тепла. Все необходимые специалисты и аварийные службы также готовы к работе.

Ранее на столичный регион обрушился сильный снегопад, метели и морозы.