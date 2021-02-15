РИАМО - 15 фев. Уже весной в РФ может появиться вакцина от коронавируса для животных, в случае появления специального препарата стоит сделать прививку питомцу, сообщил ветеринарный врач Евгений Цыпленков.
Россельхознадзор планирует объявить о создании вакцины от коронавирусной инфекции для домашних и диких животных в апреле этого года.
«Вакцину для животных надо делать, поскольку животные в огромных питомниках могут перезаражаться. Препарат сделают, его начнут использовать, но небыстро, поскольку пока такой актуальности, как у вакцины для людей, наверное, нет. Дело в том, что за прошедший год уже могла возникнуть мощнейшая эпизоотия коронавируса среди домашних и недомашних животных, но ее нет», – сказал Цыпленков в эфире радио Sputnik.
Он подчеркнул, что та скорость, с которой появилась вакцина от Covid-19 для людей, обусловлена быстротой распространения вируса. Среди животных такого всплеска не наблюдалось, поэтому разработка шла медленнее. Угроза заражения для животных низкая.
В то же время ветеринар рекомендовал владельцам домашних животных следить за новостями о разработке вакцины. При появлении специального препарата питомцев стоит вакцинировать.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
15 ФЕВРАЛЯ
- Ветеринар рассказал, нужно ли прививать от Covid домашних питомцев:
- Допустимая заполняемость зрительских залов Подмосковья увеличится до 75% с 16 февраля. Меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором в период пандемии, сохраняются.
- Собянин выразил надежду на скорое возобновление массовых мероприятий.
- Уровень летальности от Covid в Москве может снизиться через несколько недель.
- Число людей, болеющих Covid‑19, в Москве может снизиться в 4 раза к апрелю. Ученые создали математическую модель прогноза распространения Covid‑19.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 14 207 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 801 больного. В Москве - 1818.
- Тест на «британский» штамм коронавируса зарегистрировали в России. Систему испытали на клинических образцах с подтвержденной мутацией.
- Врач рассказала, как избавиться от страха общественного транспорта после пандемии. Чтобы снизить уровень тревожности, она посоветовала соблюдать хорошо известные меры профилактики заражения коронавирусом - носить маски и перчатки, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии