РИАМО - 15 фев. В театрах, кинотеатрах и концертных организациях Московской области с 16 февраля будет разрешено заполнение залов на 75%, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры региона.
Ранее из-за распространения Covid-19 допускалась заполняемость не более 50% от количества зрительских мест.
Меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором в период пандемии, сохраняются. Перед посещением учреждения культуры рекомендуется смотреть информацию на его сайте и брать с собой маску.
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15 ФЕВРАЛЯ
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