РИАМО - 15 фев. В столице работает достаточное количество человек для уборки снега, городские службы справляются с задачей, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

За 2 дня в Москве выпало 35 сантиметров снега, местами его выпало еще больше.

«У нас сегодня достаточно сил для того, чтобы убирать территорию города», - сказал Бирюков в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, городские службы справляются с ситуацией собственными силами, не привлекая дополнительные рабочие руки.

Бирюков добавил, что суммарно 116 тысяч человек очищают дворы, улицы и тротуары в столице.

«Наши системы работают слаженно. Техника работает <...> в круглосуточном режиме. Мы для специалистов, работающих на уборке снега, организовали питание. Полевые кухни работают, горячий чай, пункты обогрева», - отметил заммэра.

Ранее Бирюков сообщил, что снег с улиц должны убрать за ближайшие 4 дня.

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