РИАМО - 15 фев. В столице работает достаточное количество человек для уборки снега, городские службы справляются с задачей, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
За 2 дня в Москве выпало 35 сантиметров снега, местами его выпало еще больше.
«У нас сегодня достаточно сил для того, чтобы убирать территорию города», - сказал Бирюков в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, городские службы справляются с ситуацией собственными силами, не привлекая дополнительные рабочие руки.
Бирюков добавил, что суммарно 116 тысяч человек очищают дворы, улицы и тротуары в столице.
Ранее Бирюков сообщил, что снег с улиц должны убрать за ближайшие 4 дня.
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