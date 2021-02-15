РИАМО - 15 фев. В Подмосковье созданы все условия для достойной жизни, кроме того, в области масса программ поддержки, в том числе для малого бизнеса в сельском хозяйстве, сообщил сыровар Олег Сирота.

Подмосковье вошло в тройку российских регионов с самым высоким качеством жизни населения.

«Я родился в Подмосковье, здесь учился и вырос. В давние времена разница между областью и столицей была огромная. Но сейчас как жителю мне гораздо комфортнее жить в Подмосковье. Здесь созданы все условия для достойной жизни - и дороги, и инфраструктура, и парки, и школы. Мне, например, не стыдно звать гостей из европейских стран, у нас в деревне великолепные дороги», — сказал Сирота.

Он добавил, что в последние годы много внимания уделяют обращению с отходами, и выразил уверенность, что скоро этот вопрос будет решен.

Фермер подчеркнул, что для него в первую очередь важны условия по созданию бизнеса.

«А они здесь очень хорошие. У нас масса программ поддержки. Если говорить о поддержке по малому бизнесу в сельском хозяйстве, то они (меры – ред.), наверное, самые лучшие и обширные в стране. У нас решена проблема выделения земли для фермеров. Казалось бы, в регионе, где самая дорогая земля, получить землю гораздо проще, чем в других регионах», — отметил Сирота.

Он добавил, что в Подмосковье работают центры поддержки бизнеса. Проблемы решаются и на муниципальном, и региональном уровнях.

Сыровар рассказал, что его коллеги из других регионов завидуют условиям в Подмосковье.