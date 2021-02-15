РИАМО - 15 фев. На юге и юго-востоке Московской области образовались большие заторы, из-за ухудшения дорожной ситуации автобусы здесь курсируют с увеличенным интервалом, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Так, заторы есть на Каширском, Володарском, Домодедовском (М2-Павловское), Носовихинском, Полтевском, Новомилетском, Зенинском, Егорьевском, Рязанском, Леоновском, Восточном, Бесединском, Зеленом и Варшавском шоссе.

«Если вы еще не выехали, то отложите поездку на более позднее время», - говорится в сообщении.

Ранее на регион обрушился сильный снегопад, который сильно повлиял на движение транспорта.