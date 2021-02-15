РИАМО - 15 фев. На совещании правительства Московской области особое внимание уделили ликвидации последствий сильного снегопада, который прошел в регионе, и отметили, что местные жители помогали в уборке, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«В эти выходные в наш регион пришел сильный снегопад. Ликвидации его последствий уделили особое внимание на совещании правительства МО: приоритет - уборке дворов и тротуаров. Спасибо жителям, которые с пониманием относятся к работе коммунальщиков, некоторые даже сами помогают в расчистке улиц от снега», - сказал Игорь Брынцалов.

Он добавил, что если коммунальные службы не справляются, то о проблемах необходимо сообщать, и тогда их решат.

Ранее на столичный регион обрушился сильный снегопад. Сугробы выросли до рекордной высоты.