РИАМО - 15 фев. Верховный суд России внес на рассмотрение в Государственную думу законопроект о введении в законодательство понятия «уголовный проступок», сообщает Федеральное агентство новостей.

Под данным термином понимается преступление небольшой тяжести, которое было совершено лицом впервые.

«При этом в настоящем кодексе не должно быть предусмотрено наказания в виде лишения свободы», - говорится в сообщении.

К уголовным проступкам предлагается не относить деяния, за которые предусмотрена уголовная ответственность, если человек уже понес административное наказание за аналогичное преступление.

Кроме того, к проступкам не будет относиться умышленное причинение легкого вреда здоровью.​