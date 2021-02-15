РИАМО - 15 фев. Согласован проект Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) в недостроенном здании рядом с НИТУ «МИСиС» на Ленинском проспекте в центре столицы, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.

Научный центр переменной этажности (от одного до 13 этажей) расположится по адресу: Ленинский проспект дом 6, строения 14, 15, 16, 19. Общая площадь здания составит около 20 тысяч квадратных метров.

«Авторы учли значимое окружение и предлагают облицевать здание белыми панелями с технологичным узором и дополнить их более классическими элементами оформления. Вместе с активным использование витражного остекления и продуманным благоустройством получился современный объект, который гармонично дополнит городскую среду в этом районе», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Фасад оформят декоративными панелями из фибробетона с классическими элементами под окружающую застройку. Также он будет состоять из металлических элементов и стеклянных конструкций.

На первом уровне здания будут выставочные площади, конференц-центр на 218 человек и кафе на 75 мест. В центральной части появятся коворкинги, лекционные аудитории, помещения для проведения семинаров, кабинеты ученых.

С 8 по 10 этаж – Блок научной деятельности с лабораториями и кабинетами научных сотрудников займут этажи с 8 по 10. На 11 этаже будет работать центр новых медиа, а два верхних этажа займет дирекция учреждения,

На уровне 4 этажа будет устроен наземный переход к существующим корпусам МЦПИ. В проекте также предусмотрена подземная парковка на 59 машино-мест.

Территорию вокруг здания озеленят и благоустроят. Тут организуют пешеходные зоны и площадь, на которой установят малые архитектурные формы, сделанные по индивидуальному проекту. Повсюду высадят деревья, кустарники и травы.

Застройщиком является группа компаний «Олимпроект».