РИАМО - 15 фев. Для многих обитателей Московского зоопарка сильные морозы, метели и снегопад только в радость, в закрытых помещениях сейчас содержатся только теплолюбивые животные, сообщается в Instagram-аккаунте зоосада.

«Остальные – резвятся на улице. При этом у них тоже всегда есть возможность укрыться во внутренних вольерах», - говорится в сообщении.

На видеозаписи, опубликованной зоосадом, видно, как волки, животные из семейства кошачьих, лисы и даже верблюды бегают по снегу и играют.

Многие животные обустраивают свою территорию так, как делали бы это в природе. Они прокладывают тропы, роют норы, закапывают еду.

Ранее на Московский регион обрушился сильный снегопад. Высота сугробов выросла до рекордных значений.