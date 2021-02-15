РИАМО - 15 фев. В связи с нормализацией ситуации с коронавирусом в Мособлдуме приняли решение частично вернуться к формату офлайн-мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

«Этому во многом способствует и активный процесс вакцинации среди граждан. Около половины депутатов и часть сотрудников аппарата думы также уже провакцинированы. Соответственно ближайшее пленарное заседание (18 февраля - ред.) пройдет уже в традиционном режиме», - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В то же время сохранится ряд ограничений по Covid-19. Так, при входе в парламент продолжат измерять температуру, посетителей с признаками респираторного заболевания в здание пускать не будут. В здании парламента нужно будет соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

В помещениях Мособлдумы безопасность будут обеспечивать благодаря установленным дозаторам с кожным антисептиком, устройствам для обеззараживания воздуха, а также регулярной обработке дезинфицирующими средствами.

«Полностью от мероприятий в формате ВКС парламент отказываться не будет - это вполне хорошая альтернатива «живым» заседаниям, особенно когда в них задействовано много участников не только из разных частей Подмосковья, но и из других регионов страны», - добавил Брынцалов.

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Текстовая трансляция

15 ФЕВРАЛЯ

- Ветеринар рассказал, нужно ли прививать от Covid домашних питомцев:

«Вакцину для животных надо делать, поскольку животные в огромных питомниках могут перезаражаться. Препарат сделают, его начнут использовать, но небыстро, поскольку пока такой актуальности, как у вакцины для людей, наверное, нет. Дело в том, что за прошедший год уже могла возникнуть мощнейшая эпизоотия коронавируса среди домашних и недомашних животных, но ее нет», – сказал Цыпленков в эфире радио Sputnik.

- Допустимая заполняемость зрительских залов Подмосковья увеличится до 75% с 16 февраля. Меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором в период пандемии, сохраняются.

- Собянин выразил надежду на скорое возобновление массовых мероприятий.

Я надеюсь, что те соревнования, которые есть в календаре у нас в Москве, они состоятся, как и начнутся вновь большие мероприятия на наших улицах, фестивали, которые привлекают множество гостей столицы и самих москвичей. Театры смогут снова полноценно работать не только в театрах, но и на массовых мероприятиях, площадях и улицах Москвы.

- Уровень летальности от Covid в Москве может снизиться через несколько недель.

- Число людей, болеющих Covid‑19, в Москве может снизиться в 4 раза к апрелю. Ученые создали математическую модель прогноза распространения Covid‑19.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 14 207 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 801 больного. В Москве - 1818.

- Тест на «британский» штамм коронавируса зарегистрировали в России. Систему испытали на клинических образцах с подтвержденной мутацией.

- Врач рассказала, как избавиться от страха общественного транспорта после пандемии. Чтобы снизить уровень тревожности, она посоветовала соблюдать хорошо известные меры профилактики заражения коронавирусом - носить маски и перчатки, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком.