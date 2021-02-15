РИАМО - 15 фев. При составлении рейтинга регионов РФ с самым высоким качеством жизни учитываются показатели инвестиционной привлекательности, создания новых рабочих мест, поэтому Подмосковье вошло в топ-3 этого рейтинга, сообщил президент Торгово-промышленной палаты Московской области Игорь Куимов.
Московская область наряду с Москвой и Санкт-Петербургом вошла в тройку российских регионов с самым высоким качеством жизни населения. Подмосковье заняло третье место.
Он подчеркнул, что в регионе серьезно относятся к привлечению новых инвесторов, в этом велика роль губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В регионе нет муниципалитета, в котором не было бы индустриального парка. Индустриальных парков в Подмосковье насчитывается свыше 60 — это больше, чем муниципальных округов. Им предоставляются различного рода преференции, в том числе компенсация затрат на инфраструктуру.
Он также подчеркнул, что региону удалось достойно пройти через эпидемию коронавируса. Губернатор изначально начал уделять большое внимание экономической стабильности в этот период. Поддержка малому и крупному бизнесу оказывалась как федеральная, так и региональная.
«В этом смысле наша область пострадала менее, чем другие регионы. Благодаря всем мерам у нас количество работающих в малом и среднем бизнесе даже подросло в прошедшем году. Численность самого малого бизнеса не упала. Мы сумели сохранить количественный уровень. Это очень показательная забота», - заключил Куимов.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии