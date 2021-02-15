РИАМО - 15 фев. Столичные полицейские задержали 23-летнего москвича на Мытной улице, он угнал автомобиль, говорится в сообщении пресс-службы УВД по ЦАО.

Заявление об угоне подал 36-летний местный житель, когда не обнаружил свой Volvo XC90 припаркованным в Конном переулке. Полицейские обнаружили потерянный автомобиль на Мытной улице. В нем находился подозреваемый.

«Установлено, что молодой человек увидел припаркованный автомобиль, дверь которого была не закрыта на центральный замок, а в замке зажигания находился ключ. Он открыл транспортное средство и завел мотор, после чего начал движение и проехал до Мытной улицы, где не справился с управлением и совершил столкновение с сугробом», - говорится в сообщении.

Задержанный пояснил, что он решил проехаться на машине без цели хищения, воспользовавшись тем, что водитель забыл закрыть дверь.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.