РИАМО - 15 фев. Работники отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Московской областной таможни задержали свыше 1,2 тысячи контрафактных кукол из Китая, говорится в сообщении пресс-службы таможни региона.

«Крупная партия игрушек для детей, состоящая из контрафактных «Baby Born» и «Барби», была задержана оперативниками Московской областной таможни. Ущерб правообладателя оценили в свыше 760 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Данная продукция была изъята из оборота. Правоохранители рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.