РИАМО - 15 фев. Олимпийский чемпион, депутат Мособлдумы Александр Легков рассказал, что Подмосковье сегодня является очень привлекательным и комфортным регионом для жизни и отдыха.

Подмосковье ранее вошло в тройку регионов-лидеров по качеству жизни. Также в топ-3 числятся Москва и Санкт-Петербург.

«По моим оценкам, здесь год от года становится лучше спортивная инфраструктура, ежегодно появляются новые спортплощадки, строятся бассейны и спорткомплексы. Спортивные объекты появляются не только в крупных городах, но и в небольших поселках, деревнях», – сказал Легков.

В своем депутатском округе он лично приезжает контролировать их строительство, участвует в их открытии.

Два года назад в небольшом поселке Сергиево-Посадского округа был построен новый бассейн с доступной средой, с возможностью плавать колясочникам.

«Это расширяет возможности наших жителей, у которых есть проблемы здоровья. На новой Ледовой арене в Сергиевом Посаде тренируется по керлингу команда людей с инвалидностью, для них здесь созданы такие же условия, как и для обычных спортсменов. Я считаю, что такие вещи и определяют качество жизни людей», – заключил депутат.

Эксперт объяснил, почему Подмосковье регулярно входит в топ‑3 регионов по качеству жизни>>