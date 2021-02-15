РИАМО - 15 фев. Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что подмосковные власти не боятся критики и всегда чутко реагируют на запросы жителей.

Московская область ранее вошла в тройку регионов РФ с самым высоким качеством жизни.

«Я как яркий представитель сходненской общественности этому факту совсем не удивлен, потому что Подмосковье динамично развивается. На самом деле мне нравится, что близость к Москве очень сильно подхлестывает подмосковные власти и жителей. И я вижу, как, собственно говоря, люди, которые стараются делать максимум для того, чтобы вокруг было удобно, и власти помогают, и власть идет навстречу», – сказал Губерниев.

Он подчеркнул, что важным инструментом является портал «Добродел». Помимо прочего, «власть не боится критики и держит удар, понимает то, что нужно людям».

«И вот здесь мне как раз очень близка позиция губернатора, потому что Андрей Воробьев как раз говорил про открытость власти. Я понимаю прекрасно, что людям можно задавать вопросы далеко не самые приятные, кстати говоря, и получать на них ответы», – отметил Губерниев.

По словам телеведущего, поступательное движение вперед нужно сохранять и увеличивать. В области появляются новые рабочие места, это очень важно в нынешней экономической ситуации.

«И планы есть, и это прекрасно. Осталось дело за малым – возродить сходненский лес, поэтому такой у меня наказ подмосковной власти. И ни в коем случае не позволить его застроить. Я за этим тоже внимательно слежу. Надеюсь, Андрей Юрьевич поддержит меня по полной программе», – заключил Губерниев.