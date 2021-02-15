РИАМО - 15 фев. Подмосковье активно развивается в последние годы во всех сферах, поэтому неудивительно, что область снова вошла в тройку регионов России с самым высоким уровнем жизни, сообщил РИАМО председатель Палаты молодых депутатов Московской области, член МГО «Опора России» Сергей Маликов.

Ранее СМИ сообщили, что Подмосковье вошло в топ‑3 регионов России с самым высоким качеством жизни. На первом и втором местах оказались Москва и Санкт-Петербург соответственно.

«Было открыто большое количество парков, дорог, развязок, те же МЦД, которые и дальше будут развиваться. Кроме того, нахождение рядом с крупным мегаполисом – Москвой – тоже дает свои преимущества», – сказал Маликов.

Он добавил, что сейчас непростые времена, но региональные власти стараются уделять бизнесу внимание. Министерство инвестиций, промышленности и науки региона оказывает большую поддержку предпринимателям.

Кроме того, организовываются постоянные встречи с бизнесом, создаются льготы и программы поддержки предпринимателей.

«Отмечу также, что стало меньше «перегибов» со стороны проверяющих органов. Сейчас отношения между властями и бизнесом чисто деловые и более прозрачные в рамках развития экономики и удовлетворения потребностей населения», – подчеркнул Маликов.

Он добавил, что в то же время Подмосковью есть, куда расти в будущем.

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