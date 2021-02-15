РИАМО - 15 фев. Центральная ППК продлит акцию по раздаче горячего чая пассажирам до конца недели в связи с морозами, сообщили РИАМО в пресс-службе компании.

На текущей неделе в Москве и Подмосковье прогнозируется морозная погода, температура опустится до минус 27 градусов.

«Всю неделю в часы пик сотрудники компании будут бесплатно предлагать горячий чай пассажирам железнодорожных станций Одинцово, Мытищи и Железнодорожная», - говорится в сообщении.

Акция стартовала 13 февраля во время рекордного снегопада, обрушившегося на столичный регион.

За два дня ЦППК раздала пассажирам свыше 100 литров горячего чая.