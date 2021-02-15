РИАМО - 15 фев. Спецтехника убирает в Лубянском проезде строительные леса, которые обрушились днем в понедельник, дороги возле места инцидента перекрыты, передает корреспондент РИАМО.

Ранее у одного из домов рядом со станцией метро «Китай-город» обрушились строительные леса. В результате инцидента пострадала одна женщина, ее доставили в больницу.

Все дорожки в сквере, ведущие к дому, огорожены либо лентой, либо железными ограждениями. Около них стоят полицейские и не пропускают людей.

Проезжая часть и тротуар также огорожены. Трактор расчищает разрушенные строительные леса, валяющиеся на дороге. Полиция не разрешает людям проходить мимо. Прохожим приходится идти в обход.

После обрушения строительных лесов движение было ограничено на улице Солянка, на участке от площади Яузские ворота до Солянской улицы и других улицах в этом районе. Кроме того, изменились маршруты автобусов.