РИАМО - 15 фев. В столице выдали разрешение на ввод в эксплуатацию гостиницы, которая располагается в центре города, отделочные работы в номерах и административных помещениях выполнят после сдачи объекта в эксплуатацию по отдельному дизайн-проекту, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Гостиница с апартаментами располагается в четырехэтажном комплексе. Объект возвели за счет инвестора по адресу: Космодамианская набережная, владение 28, строение 1.

«К проверкам гостиницы на Космодамианской набережной привлекались специалисты Центра экспертиз, которые выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ. Комитет также проверял соблюдение строителями требований по профилактике распространения коронавирусной инфекции», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Подъезды к зданию организовали с Космодамианской набережной по имеющимся проездам. Въезд автомобилей на стоянку производится со стороны северного фасада здания.