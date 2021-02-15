РИАМО - 15 фев. Название станции Кубанская Курского направления Московской железной дороги и МЦД-2 поменяют на Люблино, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«ОАО «РЖД» переименует остановочный пункт Кубанская Курского направления Московской железной дороги и МЦД-2 в более привычное Люблино. С соответствующей инициативой в компанию обратились городские власти. Решение о переименовании принято с учетом мнения граждан», - говорится в сообщении.

Станция метро «Люблино» и одноименная станция Курского направления Московской железной дороги находятся довольно далеко друг от друга, хотя и расположены в одном районе, и их нельзя считать транспортно-пересадочным узлом. Чтобы их не путали, в 2019 году железнодорожную станцию переименовали в Кубанскую в честь соседней улицы.

В августе прошлого года на портале «Активный гражданин» прошло голосование, в ходе которого 22,99% москвичей просили вернуть название Люблино.

Ежедневно этой станцией МЖД пользуется более 3 тысяч человек.