РИАМО - 15 фев. Жители аварийных домов Богородского, Орехово-Зуевского и Волоколамского городских округов получили новое жилье на прошлой неделе, всего переехали 27 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Переселены 27 человек из 14 аварийных жилых помещений площадью более 460 квадратных метров. С гражданами заключили договора социального найма и мены, некоторым из них выплатили выкупную стоимость», - говорится в сообщении.

С начала года В Подмосковье переселили 88 человек из 46 аварийных помещений общей площадью 1,6 тысячи квадратных метров. В 2021 году в регионе планируют переселить почти 2,8 тысячи человек из 50 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда.

Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».