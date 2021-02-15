РИАМО - 15 фев. В Москве в понедельник вечером загруженность дорог достигла 9 баллов из 10 возможных, сильнее всего заполнены транспортом центральные улица города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные заторы образовались на Третьем транспортном кольце, Волгоградском проспекте, Нижегородской эстакаде, 3-ем Крутицком переулке, Кожевнической улице.

Помимо этого, серьезные проблемы с движением на севере и юго-востоке столицы.

По данным сервиса, К 21:00 загруженность городских дорог снизится до 5 баллов, к 22:00 - до 3 баллов.