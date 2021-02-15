РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 фев. Парад военной техники в сопровождении оркестра проведут в Музее техники Вадима Задорожного в подмосковном Красногорске 22 и 23 февраля, сообщается на сайте учреждения.

С 21 по 23 февраля в музее пройдут праздничные мероприятии в честь Дня защитника Отечества.

«22 и 23 февраля в 13:00 состоится торжественный марш военной техники в сопровождение оркестра», - говорится в сообщении.

Гости музея смогут также покататься на ретроавтомобилях, принять участие в мастер-классах по сборке-разборке автомата, сфотографироваться с военным мотоциклом и узнать больше о самолетах на экскурсиях «Соколы Родины». Кроме того, 21 февраля в 12:00 историк конструкторского бюро Яковлева расскажет, как создавался самолет Як-1.

Музей техники находится на 4-м километре Ильинского шоссе.