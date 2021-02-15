РИАМО - 15 фев. Уроки по безопасному использованию газа в быту стартовали в подмосковных школах для учеников младших классов, занятия проводят специалисты «Мособлгаза», говорится сообщении пресс-службы компании.

«Мы проводим занятия с детьми с 2013 года: в игровой форме знакомим ребят с техникой безопасности, рассказываем, что тема газа требует повышенного внимания. Школьники посещают занятия с удовольствием, у нас много положительных отзывов», – рассказал первый заместитель директора филиала АО «Мособлгаз» «Юг» Юрий Черемской.

Он добавил, что дети потом рассказывают информацию взрослым, что крайне важно для компании. Через детей «Мособлгаз» напоминает о правилах обращения с газом родителям.

Первый урок прошел в Дубровицкой средней общеобразовательной школе имени Героя России А. Г. Монетова. В уроке участвовали восемь классов начальной школы, в которых обучаются около 250 детей.

Занятия проходят в дистанционном формате. К онлайн-уроку могут присоединиться до 15 классов одновременно. Они будут участвовать в трех этапах соревнования, по результатам которого им и их учителям вручат призы.