РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 фев. Депутат совета депутатов подмосковного Красногорска Вера Гущина удостоена высшей награды Мособлдумы, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Депутату совета депутатов городского округа Красногорск Вере Гущиной присвоена высшая награда Мособлдумы – знак «За верность Подмосковью». Соответствующее постановление подписал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов на 137-м заседании парламента», – говорится в сообщении.

Почетный знак Мособлдумы «За верность Подмосковью» – высшая награда областного парламента. Обязательным условием для награждения почетным знаком является наличие стажа работы в Московской области не менее 25 лет.