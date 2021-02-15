РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 фев. В Домодедове возложили цветы к Обелиску славы в честь Дня памяти воинов-интернационалистов, сообщается в группе местного отделения партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте».

На торжественном мероприятии присутствовали глава Домодедова Александр Двойных, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, председатель совета депутатов округа Леонид Ковалевский, члены партии «Единая Россия» и юнармейцы.

«Всех погибших мы помним поименно, и они с нами на портретах, которые бережно держат представители молодого поколения - юнармейцы. И сегодня, в мирное время, российские военнослужащие, рискуя своей жизнью, защищают нашу Родину за ее пределами как в составе миротворческих контингентов ООН, так и в Сирии, участвуя в боевых действиях против террористов. Светлая память павшим и низкий поклон живым воинам-интернационалистам», - сказал Жолобов.

Двойных выступил со словами благодарности участникам боевых действий в Афганистане.

День памяти воинов-интернационалистов отмечают в России 15 февраля. В этот день в 1989 году советские войска вывели из Афганистана. 15 февраля вспоминают не только ветеранов войны в Афганистане, но и соотечественников, принимавших участие более чем в 30 вооруженных конфликтах за пределами страны.