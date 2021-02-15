РИАМО - 15 фев. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил проверить эффективность российских вакцин против новых штаммов коронавирусной инфекции, передает Nation News.

«В рамках исследования специалисты не только оценят эффективность препаратов, но, в случае необходимости, и проведут дополнительное изучение вакцин», - говорится в сообщении.

Итоги проверок должны представить до 15 марта. После представления доклада специалисты должны будут внести изменения в регистрационные досье вакцин.

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15 ФЕВРАЛЯ

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