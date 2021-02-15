РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 15 фев. В филиале «Котельники» университета «Дубна» прошел вечер памяти, приуроченный к 32-й годовщине вывода войск из Демократической Республики Афганистан, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На мероприятии присутствовали депутаты совета депутатов городского округа Котельники, представители «Молодой Гвардии», «Юнармии», Молодежного парламента при совете депутатов, студенты университета, а также ветераны войны в Афганистане.

«Было организовано живое общение между ветеранами и молодежью города. Ребята узнали много интересных фактов о войне, послушали истории ветеранов и выступления, посвященные тяжелым событиям прошлых лет», - говорится в сообщении.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается ежегодно 15 февраля. В этот день в 1989 году завершился вывод советских войск из Афганистана.