РИАМО - 15 фев. Новая школа на 1,1 тысячи учеников открылась в городском округе Ивантеевка, министр образования Московской области Ирина Каклюгина посетила открытие, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

«Для ребят распахнула свои двери новая современная школа. Учреждение сокращает долю обучающихся во 2 смену по городскому округу с 17% до 4%. Все новое и современное: пищеблок на 400 мест, спортивный зал, медиацентр – библиотека, мастерские, кабинеты технологии. Здесь появились новые кружки и секции, школа работает по формату «полного дня», - сказала Ирина Каклюгина.

Она подчеркнула, что школьники будут обучаться в современных условиях, учебный процесс будет организован на высоком уровне. Для старшей школы планируют подготовить технологический профиль обучения. В проекте ранней профориентации будет организовано взаимодействие с областными колледжами и вузами.

В школе создана комфортная и безопасная среда для ребят всех возрастов. Территория находится под наблюдением камер системы «Безопасный регион».