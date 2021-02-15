РИАМО - 15 фев. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии города за 2020 год в области физической культуры, спорта и туризма, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Премии присуждаются ежегодно с 2003 года за наиболее значимые мероприятия и работы, направленные на укрепление здоровья и организацию активного отдыха граждан, привлечение молодежи к занятиям спортом, реализацию финансовой и инвестполитики в гостинично-туристском комплексе города, развитие и повышение уровня туристической инфраструктуры, разъяснение туристических возможностей Москвы.

«При присуждении премии коллективу авторов денежная часть премии делится между ними поровну», - говорится в сообщении.

В 2017 году по предложению мэра столицы размер премий был увеличен до 1 миллиона рублей каждая. За минувший период премии получили 263 человека, из них 143 – в номинации «Физическая культура и спорт» 120 – в номинации «Туризм».

Лауреатами премии за прошедший год стали 26 человек. В номинации «Физическая культура и спорт» за 2020 год премии был удостоен директор спортивной школы олимпийского резерва по водному поло Московского городского физкультурно-спортивного объединения Сергей Евстигнеев. Воспитанники спортшколы входят в состав сборных столицы и страны по водному поло и становятся победителями и призерами крупных спортивных соревнований.

Также лауреатом премии стал начальник отдела по спортивно-массовой работе и внедрению комплекса ГТО центра физической культуры и спорта Зеленограда Александр Попов, под руководством в ЗелАО проводят свыше 200 физкультурно-массовых мероприятий.

Председатель совета директоров ГУМа Михаил Куснирович был отмечен в номинации «Туризм» за вклад в развитие событийного туризма. Также в данной номинации лауреатом стал гендиректор АО «Аэроклуб» Юлия Липатова. Власти столицы отметили ее вклад в развитие делового туризма и создание информационного ресурса Сovid19.aeroclub.ru.