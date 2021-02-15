РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 фев. В подмосковной Балашихе на улице Карбышева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода, он получил травмы, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Авария произошла 14 февраля в 17:00 недалеко от дома №2 по улице Карбышева.

«По предварительным данным, водитель легкового автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу», - говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил травмы и обратился за медицинской помощью.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.