РИАМО - 15 фев. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что в ближайшее время на фоне улучшения ситуации с Covid-19 в столице появится возможность проведения массовых мероприятий и фестивалей в традиционном формате, сообщает ТАСС.

В ходе церемонии награждения премией города Москвы 2020 года в области физической культуры, спорта и туризма мэр отметил, что власти города стараются при первой возможности снимать ограничения, которые ранее были введены из-за пандемии коронавируса.

«Я надеюсь, что те соревнования, которые есть в календаре у нас в Москве, они состоятся, как и начнутся вновь большие мероприятия на наших улицах, фестивали, которые привлекают множество гостей столицы и самих москвичей. Театры смогут снова полноценно работать не только в театрах, но и на массовых мероприятиях, площадях и улицах Москвы», - сказал Собянин.

При этом мэр подчеркнул, что пока пандемия Covid-19 не закончилась и некоторые ограничения сохраняются.

Ранее в столице отменили обязательный перевод на удаленку 30% сотрудников компаний. Спортивные залы могут работать с 50% зрителей на соревнованиях, все остальные виды тренировок разрешены, никаких запретов нет. Также сняты ограничения на обслуживание клиентов в клубах и ресторанах после 23:00.

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Текстовая трансляция

15 ФЕВРАЛЯ

- Собянин выразил надежду на скорое возобновление массовых мероприятий.

Я надеюсь, что те соревнования, которые есть в календаре у нас в Москве, они состоятся, как и начнутся вновь большие мероприятия на наших улицах, фестивали, которые привлекают множество гостей столицы и самих москвичей. Театры смогут снова полноценно работать не только в театрах, но и на массовых мероприятиях, площадях и улицах Москвы.

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