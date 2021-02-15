РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. Более 8,2 тысячи человек сделали прививку от коронавирусной инфекции в подмосковном Подольске, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
«В городском округе Подольск, по данным на 15 февраля, с момента начала вакцинации от новой коронавирусной инфекции сделали прививку 8 257 человек. В том числе от Covid‑19 привились 2 777 человек старше 60 лет», - сказала начальник отдела экологии и охраны здоровья граждан администрации округа Ирина Симчук.
Сделать прививку жители округа могут в шести пунктах вакцинации, открытых при учреждениях здравоохранения, а также в шести мобильных пунктах.
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15 ФЕВРАЛЯ
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