РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 фев. Более 8,2 тысячи человек сделали прививку от коронавирусной инфекции в подмосковном Подольске, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В городском округе Подольск, по данным на 15 февраля, с момента начала вакцинации от новой коронавирусной инфекции сделали прививку 8 257 человек. В том числе от Covid‑19 привились 2 777 человек старше 60 лет», - сказала начальник отдела экологии и охраны здоровья граждан администрации округа Ирина Симчук.

Сделать прививку жители округа могут в шести пунктах вакцинации, открытых при учреждениях здравоохранения, а также в шести мобильных пунктах.

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15 ФЕВРАЛЯ

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