РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 фев. Главгосстройнадзор приступил к проверке по извещению об окончании строительства жилого дома Б-9 в ЖК «Столичный» в микрорайоне Саввино Балашихи, проверка продлится до 15 марта, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Застройщиком проекта комплекса среднеэтажной застройки «Столичный» в микрорайоне Саввино является ООО «Главстрой-СПб» специализированный застройщик».

«На данный момент все работы на объекте завершены. Проверка по извещению об окончании строительства продлится до 15 марта 2021 года, по ее результатам в Главгосстройнадзоре будет приниматься решение о выдаче объекту заключения о соответствии проектной документации», - сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Всего с момента начала строительства на объекте проведено шесть плановых проверок.

В шестиэтажном здании площадью более 15 тысяч квадратных метров расположены 294 квартиры. При благоустройстве территории выполнены работы по установке малых архитектурных форм, спортивного инвентаря, освещения.

На данной площадке в течение 2020 года Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии шести жилым корпусам и одному детскому саду на 120 мест.