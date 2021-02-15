РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 фев. Малаховская библиотека имени Телешева приглашает юных люберчан 16 февраля на открытие книжных выставок, посвященных юбилею писателя Николая Лескова, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В 12:00 выставка «Очарованный странник» откроется в филиале библиотеки по адресу: поселок Малаховка, Быковское шоссе, дом 37», - говорится в сообщении.

В 14:00 выставка «Чрезмерный писатель» заработает в филиале библиотеки на улице Сакко и Ванцетти, дом 1.