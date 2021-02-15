РИАМО - 15 фев. Московское метро получило зеленый знак Safe travels discover Moscow Всемирного совета по туризму и путешествиям, это является подтверждением того, что столичная подземка абсолютно безопасна и соответствует всем санитарным нормам, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«Теперь зеленые стикеры появятся на ряде центральных станций подземки — это особенно важно иностранным туристам, которые постепенно вновь возвращаются в столицу», - рассказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
Он подчеркнул, что столичная подземка следует всем действующим в Москве санитарно-гигиеническим требованиям и стандартам безопасности Всемирной организации здравоохранения. Соблюдается социальная дистанция, ведется мониторинг состояния здоровья сотрудников, регулярно проводится дезинфекция. Также в метро обязательно нужно носить маски и перчатки.
«Безопасность пассажиров — главный приоритет московского транспорта, и в этом вопросе мы придерживаемся высочайших стандартов», — сказал Ликсутов.
Safe travels Всемирного совета по туризму и путешествиям — это первая глобальная инициатива в области безопасности путешествий на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Протоколы безопасности Safe travels рекомендуют руководствоваться местными и национальными законами, а также предписаниями международных организаций, в том числе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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15 ФЕВРАЛЯ
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